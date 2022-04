Après 8 années d'expérience enrichissantes dans trois entreprises, et donc trois contextes totalement différents, j'ai acquis de nombreuses compétences, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines dans sa globalité.

Je souhaite à nouveau m'investir dans une équipe durablement.

Mes capacités d’adaptation et ma rigueur me permettront de mener à bien les missions qui me seront confiées, en étant en adéquation avec la politique de l'entreprise et ses valeurs.