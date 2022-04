Contrôleur de gestion expérimenté et polyvalent

13 ans d'expérience dans le secteur privé en milieu international, anglais courant

puis 4 ans d'expérience dans la fonction publique (enseignement supérieur et recherche)

Compétences complémentaires en comptabilité, audit interne et ressources humaines



Mes compétences :

Ressources humaines

Contrôle de gestion

Audit interne

Comptabilité