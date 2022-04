Frédérique TRUCHOT

Praticienne en massage AMMA assis sur Dijon et sa Région.

Le massage AMMA assis qui se pratique sur une chaise ergonomique est un enchainement précis ( technique, composé de pressions, d'étirements, de percussions et de balayages) qui vise à soulager les tensions et à détendre le dos, les épaules, les bras, les mains, la tête et la nuque. Le travail sur les méridiens permet de stimuler la circulation énergétique dans tout le corps. Très performant, il s'adresse à tous. Sans danger, pratique, efficace, le AMMA assis procure à la fois une profonde détente corporelle et une dynamisation de la personne en un minimum de temps.

Le massage AMMA assis est très apprécié en entreprise, sur les salons lors de manifestations évènementielles et pendant les séminaires.



J'ai suivi la formation intégrale de praticienne de SHIATSU suivant le programme classique de la FFST (théorie des cinq mouvements, le yin & le yang, le bilan énergétique, trajet et localisation des méridiens, le concept de l'Energie Qi, L'horloge circadienne ......)

Le SHIATSU signifie "pression des doigts". Il a pour but de stimuler des points clés du corps dans l'optique de faciliter la libre circulation de l'énergie qui doit être équilibrée et dynamique pour être et rester en bonne santé.



Fortement intéressée aux différentes techniques manuelles pouvant améliorer la qualité de vie, apaiser certaines douleurs et tensions, réduire le stress, restaurer l'équilibre énergétique, je me forme à la réflexologie plantaire qui a pour objectif d'équilibrer les flux énergétiques en stimulant les zones des pieds liées à des organes, des glandes et des parties du corps.