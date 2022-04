Frédérique URSULE

Fan de ceux qui prennent des risques et créent leur entreprise, j'accompagne ces derniers depuis 10 ans, pour leur protection sociale individuelle et la gestion de leurs salariés sur les Antilles.



Dans le cadre de mon activité au quotidien, j'interviens principalement en amont et en prévention des contentieux et des difficultés des entreprises (audit, conseil, médiation, rédaction de contrats de travail, de documents uniques d'évaluation des risques professionnels, règlement intérieur, accords de prévoyance et de mutuelle, intéressement, participation, licenciements...).



Ma clientèle est constituée d'associations, de sociétés de formes commerciales (SARL, SAS), et d'entreprises individuelles.



Devise: "Ne méprise pas tes adversaires car c'est mépriser tes propres victoires" (Proverbe chinois)



Mes compétences :

Négociation

Contrat de travail

Contentieux

Droit de la protection sociale

Audit interne

Droit du travail

Médiation

Prévention

Formation