Frédérique VAN HOUTTE

Coach Certifiée ACC par l'ICF (International Coach Fédération)

Coach Nutrition

Praticienne EFT

Diplômée Arc Leadercoach (Le Playground Paris)

Diplômée Arc Leadership (Le Playground Paris)



30 ans d'expérience en Développement Personnel

Plus de 25 ans d'expérience dans les milieux de :

- la mode (Elite)

- l'événementiel (Offshore)

- la finance (Credit Suisse, CSFB, Credit Lyonnais Asset Management, Barclays)



J'accompagne les personnes motivées et désireuses de changer, d'évoluer, tant dans leurs vies personnelles que professionnelles. Les résultats sont tangibles, rapides et pérennes.



Je travaille avec les entreprises soucieuses du bien-être de leurs salariés. Mon accompagnement s'adapte aux besoins de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un accompagnement individuel, d'équipe, de groupe et/ou du présentiel. En présentiel ce sont les employés qui font la démarche de prendre rdv pour se faire accompagner en toute confidentialité. Je les aide à trouver en eux les ressources dont ils ont besoin pour dépasser leurs difficultés, se sentir mieux, retrouver leur dynamisme, leur enthousiasme au travail et ainsi éviter l'absentéisme qui coûte si cher aux entreprises.



Une entreprise qui va bien est une entreprise où son capital humain, coeur de l'entreprise, se sent bien.



Website: http://www.FVHcoaching.com



Mes compétences :

Leadership

Coaching de Vie Personnelle

Coaching de Vie Professionnelle

Coach de Vie Relationnelle