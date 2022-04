Frédérique VIALATTE

Tenace et impliquée, je vais jusqu'au bout de mes objectifs. J'aime apprendre, découvrir mais aussi construire et améliorer l'existant si besoin est.



Mes compétences :

Gestion ressources humaines

Management d'équipe

Gestion financière et comptable

Gestion administrative/Comptable/Financière

Contrôle de gestion

Communication

Budgets

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Office

Microsoft Access

International Financial Reporting

ISO 900X Standard