Frédérique VIDAL

Riche de 20 ans d'expérience dans l'immobilier en tant que comptable mandant, assistante de gestion locative, gestionnaire et directrice de gestion locative je cherche un emploi dans l'immobilier ou je pourrais exercer et développer mes talents.

La gestion juridique et administrative, la comptabilité, la fiscalité ; le conseil et l'optimisation de patrimoines immobiliers sont mes activités quotidiennes.

La polyvalence et l'adaptabilité font parties de mes atouts.

Je décline la notion de service en expertise et satisfaction des clients locataires et propriétaires.

Mes compétences professionnelles s’appliquent aussi bien aux baux d’habitation qu’aux baux commerciaux du secteur tertiaire.

Aujourd'hui, je cherche à intégrer une entreprise de taille humaine



Mes compétences :

Fiscalité

Adaptabilité

Management

Autonomie professionnelle

Polyvalence

Conseils

Comptabilité mandant

• Gestion et administration ,

Financial Statements/Financial Reports

Audit

GERCOP

ALTAIX

THETRAWIN

Bookkeeping

Textile Industry

Property Tax

Juridique

Portfolio Administration

Volunteering

IBM AS400 Hardware

IBM CrossWorlds Interchange Server

KRIPTO