Frédérique VIGEZZI

20 ans d'expérience en Relations Publiques / Relations Presse dans un environnement de travail international.



Aujourd'hui, je propose de mettre à votre service mes compétences en communication :



Relations Presse :

- Mise en place de campagnes de relations presse

- Organisation d’événements presse : interviews, conférences, voyages, salons

- Détection d’opportunités de prise de parole sur des thèmes d’actualité (points de vue, éclairages, commentaires)



Relations Publiques :

Organisation d'événements professionnels et grand public : séminaires, conférences, concours, manifestations…



Rédactionnel :

- Rédaction de documents presse : communiqués, dossiers de presse, white papers, témoignages utilisateurs, cas d’application

- Réalisation de dossiers thématiques et de synthèses

- Réalisation de lettres d'information

- Relecture et correction de textes

- Traduction et adaptation de documents presse anglo-saxons



Mes compétences :

TOEIC : 990 points

Certification Voltaire : 888 points

Relations publiques

Relations Presse

Rédactionnel

Communication