Frederique VILLIBORD

Graphiste textile de formation initiale, j'ai traversé différents univers depuis plus de 15 ans. Tout d'abord dans l'industrie du textile à la création de motifs, imprimés et sérigraphies pour diverses marques de prêt-à-porter.

Ce qui m'a permis également d'explorer le monde de la mise en page, et du logo en travaillant sur les books de collection, les pages presse ou encore les PLV.



Aujourd'hui, mon voyage graphique s'étend et se tisse sur la toile du web afin d'émanciper ma création...



Mes compétences :

Édition

Edition Web

Graphisme

Textile

Web

Design graphique

Illustration

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS5

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Communication

Microsoft Word