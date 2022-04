Frederique WERDEFROY

Huit ans d’organisation et de gestion de projets pour une mise à profit au service du développement commercial.



Mes différents projets ont pour objectif d’améliorer les ventes sur tous les canaux (web, mobile, téléphone et face à face) aussi bien pour le client que pour la force de vente. Ainsi, j’ai piloté le projet MonBanquierEnLigne à la caisse d’épargne (première agence on line). J’ai mis en place un système de signature électronique que nous avons déployé dans l’ensemble du réseau physique.



Le mariage du digital et du physique reste un point majeur de mon métier. Cette année, j’ai monté la première agence nouvelle définition de la Caisse d’épargne Rhône Alpes. En ajoutant des devises tels que les tablettes, les écrans tactiles et la borne d’accueil, on réussit à fluidifier les parcours de nos clients et à les aider par des outils collaboratifs dans leurs décisions.



De la même manière, je développe la stratégie digitale pour la nouvelle filiale Suisse de la Caisse d’Epargne. Du web, du mobile, des outils collaboratifs… toute une panoplie de dispositifs allant nous permettre de nous faire connaitre et de nous différencier chez nos voisins





Mes compétences :

developpement digital