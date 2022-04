Frédie HÉBRARD

Dans la relation d'aide depuis plus de 20 ans, je suis enseignante certifiée en P.N.L et en Hypnose et formée aux thérapies brèves telles que l'E.F.T, I.M.O, E.M.D.R.



Depuis Mars 2018, j'ai ouvert un centre de Santé et de Bien-Être à Fréjus.

Ce centre propose du coaching, des thérapies brèves telles que : Hypnose, Réflexologie, Shiatsu, P.N.L, Massage Amma, EFT, EMDR,Massage Métamorphique.



Nous proposons aussi des formations Hypnose, P.N.L, réflexologie et massages.

Elles s'adressent à un public de particuliers (enfants et adultes) ainsi qu'aux entreprises.



Mes compétences :

PNL Programmation Neuro Linguistique

Formatrice

Hypnose ericksonienne

Relation d'aide par la parole

Relation d'aide aux élèves en difficulté

Reflexologie plantaire palmaire

Reiki usui Tibet

Reiki Karuna

