Fredon JEAN-MICHEL

J'ai crée une société spécialisée dans la distribution et l'installation d'énergies renouvelables: photovoltaïque, pompe à chaleur, solaire thermique, mais aussi dans la rénovation énergétique de la maison: Isolation, VMC, production d'eau chaude thermodynamique et solaire, rénovation du toit et de la charpente.

Je couvre le secteur Languedoc roussillon et PACA: 30,34,11,66 et 12, 13, 84, 83.



J'ai crée depuis 2009, 33 emplois directs, employés sur ma société et 30 emplois indirects chez mes fournisseurs.