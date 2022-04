Fredrick LEVEQUE

Je suis formateur en biologie écologie agronomie parasitologie et apiculture au CFA de LOMME en Bts et Bac pro.

J'ai acquis des compétences en agroécologie dans la notion de design et de production alternatives contre les pesticides

Chef de projet pour le casdar Verger Maraîcher et MUSCARI, je développe des projets d'expérimentations avec des partenaires, locaux, régionaux et nationaux. Référent agroécologique au niveau régional et nationale, je développe des séquences pédagogiques sur l'agroécologie pour les apprenants et pour les porteurs de projet et professionnels.