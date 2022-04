Frédy GAUGOY

Riche de mon expérience professionnelle et désirant m’investir dans un nouveau challenge , j'ai créé ma société d'assistance en ingénierie l'année dernière, avec une spécialisation dans les secteurs tertiaires, industriel et énergie.

Les postes HTB/HTA et central diesel font partis de mon cœur de métier.



Je peux éventuellement répondre à vos besoins sur les prestations suivantes:

- Dimensionnement et détermination de solutions techniques

- Réalisation des livrables en plans d’Exécutions

- Consultation, suivit technique et réception du matériel sous-traitant



Mes compétences :

Rédaction offre technique

Design industriel

Consultations fournisseurs

Elaboration, suivi du planning études et fabricati

Interlocuteur technique client et cotraitant

Suivi fournisseurs

Encadrement

Réception de matériel