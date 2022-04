Une expérience en contrôle de gestion de plus de 7 ans dans 3 entreprises différentes, filiales de grands Groupes.

Maîtrise des compétences clé de ce métier - processus de reporting, clôture et budget, pilotage de l'activité, management, projets - ces missions m'ont permis de devenir un véritable business Partner des Directions Générales et Opérationnelles.



Mes coordonnées:

email: julie.gaugoy@gmail.com



Mes compétences :

Assurance

Audiovisuel

Banque

Banque assurance

Contrôleur de gestion

Informatique