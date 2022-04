Fredy Mabanza (Profil)

Directeur de la Maison de l'Education Musicale " Eseh Music And Project Brazzaville" ; promoteur de projets musicaux et de développement socio-culturel, musicien de jazz, professeur de musique, compositeur-arrangeur,



Compétences

• Linguistiques : français, anglais, lingala, kituba

• Spécifiques : direction d’associations et création d’ONG, promotion de projets, organisation d’événements

• Informatiques : Word, Excel, internet, Photoshop

Expérience

Professeur de musique, 2008-2013



Musicien du Piano Bar de L’hôtel Le Méridien de Brazzaville, 1998-2009



Fondation de l’ONG “Eseh Music & Project”, 2009-2013

• Recherche de partenaires

• Elaboration du projet de formation des animateurs

• Elaboration des projets musique et développement culturel des personnes défavorisées



Initiateur de la renaissance de Congo Ndulé Jazz, association congolaise des musiciens de jazz, 2008-2012

• promotion et rayonnement du jazz dans l’espace musical congolais, sur le continent et au delà.



Tournée au Maroc et à Alger, 2008,Afrique du Sud



Réussite au concours d’admission à London Metropolitan University, 2008



Directeur artistique de Debbie Davis, 2005, chanteuse américaine de Jazz (choriste de Al Jarreau) en tournée à Brazzaville à l’ambassade des USA et au Festival panafricain de musique FESPAM



Directeur artistique de Ursuline Kairson, 2003

chanteuse américaine de Jazz basée en France, en tournée à Brazzaville au CCF et à l’ambassade des USA



Réussite au concours “the Best talented student scholarship competition”, 2002 concours d’entrée à Berklee College of music, Boston, Massachussetts, U.S.A.



Formation

✦ 2007 : Attestation de Stage de réparation et accord de Piano dirigé par Boniface Otsoua, technicien de piano agréé par Pianos Pleyel France.

✦ 2006 : Attestation de Stage de musique organisé par le Centre Culturel Français de Brazzaville et dirigé par Rido Bayonne.

✦ 2005 : Attestation de Stage de musique organisé par l’ambassade des USA et dirigé par Ellison Mc Daniel Artison, musicien américain violoniste.

✦ 1999 : DEMA (Diplôme d’Etudes Moyennes Artistiques) option Musique de l’école Nationale des Beaux Arts du Congo, équivalent DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) dans le domaine de la musique.

*Licence:2009



Références

ONG Eseh Music & Project et la Maison de l'Education Musicale, Association Congo Ndulé Jazz, Ambassade de USA, Centre Culturel Français de Brazzaville, Centre Culturel Russe de Brazzaville.