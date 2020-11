Marc Papillon accompagne les musiciens professionnels depuis 1996 et depuis, les acteurs, les circassiens et les danseurs. Marc travaille avec eux sur loptimisation du geste, lexpression et la gestion du trac lors de lexposition scénique pour une prise en compte globale de leur expression artistique.



Concept / Contexte / Principe



Un artiste recherche toujours lexcellence dans son domaine. Néanmoins certains artistes pensent encore que la douleur et lacharnement sont nécessaires à la performance. Et paradoxalement lartiste recherche aussi la détente corporelle pour optimiser son jeu.

Ces confusions pédagogiques voire ces impasses professionnelles, sont les premières (des) causes des pathologies fonctionnelles des artistes et autant de freins à la progression tout au long de sa carrière.

Tout le travail de Marc Papillon consiste à rétablir un équilibre clair entre un physique tonique et un mental détendu et à éduquer lartiste sur lintégration des données anatomiques au sein de son travail.



Méthode de formation : the joy of playing



Marc Papillon soutient les artistes et leur apprend rapidement à être plus performants. Il leur apporte notamment un regard pratique sur lintégration de nouvelles données qui sont :

- les confusions pédagogiques et les biais cognitifs,

- lanalyse fonctionnelle du geste technique (instrumental, vocal et dansé) basée sur lanatomie et la physiologie,

- lanalyse comportementale et la gestion des émotions.



Marc travaille avec des objectifs précis : une préparation physique, technique, stratégique et mentale personnalisée, pour retrouver et apprécier la joie de continuer à apprendre et partager avec ses collègues, ses élèves et son public.



Concrètement la pédagogie propose des solutions pour :

- apprendre à respecter ses besoins et ses objectifs dans des projets à court, moyen et long terme,

- retrouver un mental détendu en abolissant lanxiété de performance (le trac), lun des freins les plus puissants à lexpression, avec des outils phys