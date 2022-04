Depuis 2013, Agent commercial dans le prêt a porter féminin secteur Grand Sud Ouest

( Aquitaine, Midi Pyrénées, Limousin + dep 16 et 17 et languedoc roussillon) soit 21 départements

Je représente les marques:

Surkana, Made in Sens,Dub et Drino, Tranquillo



De 1990 à 2016, gérant de plusieurs magasin, Artisanat, Bijoux, Prêt à porter multimarques sur la cote Landaise



De 2000 à 2015 j'ai fais de l'import sur l'Asie (Thaïlande, Inde, Indonésie) artisanat, bijoux, textiles...)



fredy.seran@gmail.com

06 88 54 64 12



Mes compétences :

Gestion

Gestion des achats

Vente

Importation