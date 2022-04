Auteure et artiste francaise, je laisse mon engagement pour les mots et la société me porter.

Me refusant à la conformité d'une vie choisie et dictée par ce monde qui m'entoure et que je désapprouve pour beaucoup de chose, je choisis de m'affirmer en temps qu'artiste au profit de l'amélioration de nos société et moeurs, pour la solidarité et contre la corruption, pour faire éclore des choses nouvelles et non des répétitions pâles du passé, pour dire stop et peut-être, éventuellement, influencer et faire changer.



Frei Drang, artiste et auteure