Freid Yanick KINSIKLOUNON

La qualité et l'amélioration continue restent des enjeux majeurs pour toutes les entreprises quelque soit leur domaine d'activité et leur taille. Dans le soucis d'apporter des solutions innovantes dans la gestion de la qualité et dans l'amélioration de la performance d'une organisation, j'ai pu acquérir les techniques de mise en place, de gestion et d'optimisation de système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001

Ces compétences me permettent de ;

-créer des processus et d'assurer leur mise en oeuvre par les collaborateurs

-Gérer les tableaux de bords qualité

-Gérer les non conformités internes et externes

-Traiter les réclamations clients

-Gérer la maîtrise de la production en agissant sur les facteurs aléatoires.

-Mettre en place des cartes de contrôles .

-Chercher des pistes d’amélioration de la qualité produit, process, procédure, service

-Répondre aux attentes normatives, réglementaires et toutes autres attentes jugées utiles pour le bon fonctionnement d'un organisme



Mes compétences :

Création de processus

Refonte de processus

Audit de processus

Optimisation de système de management

Accompagner une entreprise pour certification ISO

Gestion de système documentaire

Métrologie

Analyse environnementale

Audit interne

CND

MSP

Reporting

Audit qualité

Sécurité au travail