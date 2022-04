Frelat STEPHANE

Avec plus de 18 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement des infrastructures systèmes et réseaux, j'ai toujours eu à cœur de mettre en œuvre des systèmes informatiques fiables, performants et évolutifs.



Toujours en quête de renouveler de nouveaux défis, j’associe régulièrement, lorsque c'est possible, les technologies du monde libre (Open Source) au monde propriétaire, afin de tirer le meilleur parti de chacune.



L’association de ces technologies est aujourd’hui incontournable dans un univers informatique intégrant de plus en plus de solutions virtuelles comme VMWare mais également le partage d’informations via des plates-formes de type CLOUD, générant ainsi une nouvelle approche du système d’information.



Mes compétences et connaissances approfondies des systèmes et réseaux, du domaine fonctionnel ainsi que mon expérience dans la sécurité me permettent d’intervenir en support aux équipes en place.



Mes qualités de manager et de pédagogue m’autorisent à tirer le meilleur parti de mes équipes systèmes et des différents partenaires afin de mener à bien des projets ambitieux.





Mes compétences :

Administrateur système

Administrateur réseaux

Responsable informatique