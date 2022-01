G. A TOUGHZA

Ingénieur génie Industriel avec spécialisation HSE

Diplomé de l'école d'ingénieur du Cesi Paris_FRANCE

Cinq années d'expérience dans de grandes multinationales (Pernod-Ricard et Unilever) dans quatre pays différents :

• France

• Hollande

• Angleterre

• Maroc

Expérience dans les domaines suivants : HQSE _ Gestion de Projets d'envergure (Seveso seuil haut...) _ Management opérationnel _ Gestion de la Production _ Maintenance générale.

Mes expériences ainsi que mes formations m'ont permis d'acquérir un profil complet ainsi qu'une vision diversifiée, large et transverse sur les milieux industriels :

• Contrôle industriel (automatisme, régulation, électricité, électrotechnique,...)

• Les différentes démarches et approches HQSE (World Class Manufacturing...)



Mes compétences :

Sciences de l'ingénieur

Management d'équipe

Management de projet

Outils bureautique

Amélioration continue

MS PROJECT

Normes QHSE ISO 9001 14001 18001

Management opérationnel sécurité sûreté sur site E

Management opérationnel sur site ICPE

AMDEC

Analyses fonctionnelles

Cahiers des charges

Automatisme Instrumentation

Machinery Safety Program

Defensive Driving Training

Safe Travel Program

Working at Height Training

Process Safety Auditor

BeSafE Program