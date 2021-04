Forte de mes expériences, j’ai pu renforcer mes connaissances et ma technique dans le domaine des méthodes alternatives aux pesticides et de l’entomologie en effectuant :

- des suivis de bio-agresseurs et d’auxiliaires (inventaire faunistique, détermination d'insectes),

- en mettant en place des études : sur l’impact des aménagements parcellaires (FREDON)/ de l’écologie du paysage sur la biodiversité et les cultures (projet Landscaphid).

J’ai ainsi contribué à l'élaboration de protocoles, à la réalisation de synthèses d’expérimentations.



Mes compétences :

Conception et suivi d'expérimentations

Travail en laboratoire et terrain

Taxonomie entomologique (aphididae, carabidae)

Elevage d'insectes

Analyse, synthèse de données

Gestion de projet

Organisations de formations

Microsoft Office,

R

ArcGIS