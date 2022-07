Gabrel CHRISTOPHE

De formation MIAGE, j'ai acquis une expérience de 27 ans dans le milieu des nouvelles technologies.

J'ai occupé des postes de Responsable Informatique, de Directeur de Grands Projets, de Responsable Qualité, d'Engagement Manager et de Product Process Manager.

Plus de 10 ans d'activité chez GENERIX, une confiance mutuelle affirmée et une évolution personnelle gratifiante.

Résolument transverse, ma mission actuelle me permet de valoriser ma connaissance de Generix Group dans le cadre des offres globales SaaS proposées aux clients/prospects des métiers de la Distribution, du Négoce, de la Logistique et du Transport, des Industries et Services.



Mes compétences :

Saas

Intégration

Management opérationnel

Édition de logiciels

Direction de projet

Chaine logistique

Communication interne

Management de transition

Optimisation des process

Marketing stratégique