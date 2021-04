Gabriel HAZON

Bienvenue sur mon profil Viadeo,



J'ai acquis 14 ans dexpérience dans l'industrie en tant qu'ingénieur développement produit et Chef de projet dans des groupes internationaux.



Diplômé de lécole polytechnique de luniversité dOrléans, jai exercé mes fonctions dingénieur mécanique de 2006 à 2019 dans la société ArvinMeritor / Inteva Products. Équipementier automobile internationale de 1er rang, cette société produit des lève-vitres pour divers constructeurs sur le site de Sully-sur-Loire.

De 2006 à 2012, j'ai travaillé en tant quingénieur Applications au développement de produits standards.

De 2012 à 2019, j'ai exercé en tant qu'ingénieur au sein du service "Etudes avancées" dont l'objectif est de développer des produits innovants répondant aux attentes du marché. Dans ce cadre, jai pu développer, en production série, une gamme de lève-vitres allégés à rails thermoplastiques capable de résister à des conditions de charges élevées sous hautes températures. Aussi, jai étudié et me suis formé aux matériaux composites thermoformés représentant un potentiel d'allègement très intéressant.

Mon activité mayant conduit à travailler pour des clients internationaux, jai acquis une bonne maîtrise de langlais.



Depuis Mars 2019, j'ai intégré l'entreprise Otis elevators, qui conçoit et produit des ascenseurs. J'y exerce en tant que Chef de projet et pilote le développement de leur dernière génération d'ascenseur. J'ai pour missions, notamment, de:

- coordonner les différents services d'ingénierie (Mécanique, Electrique, Electronique, Esthétique..) et les Opérations

- Suivre et présenter le statut des engagements Qualité, Coûts, Délais.



Mes compétences :

1. Développement de produits mécaniques

3. Cotation fonctionnelle

4. Compréhension des résultats de simulation FEA

5. Plasturgie

7. Composites thermoformés

9. Gestion de projet

11. Plan de validation et suivi de la validation

12. Communication et gestion de la relation client

6. Compréhension des simulation rhéologiques

10. Management transversal de services support

8.Maîtrise des outils DFMEA, DRBFM, problem solvin

2.Modélisation 3D sous logiciels CAO