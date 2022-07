Gabriel MIALOCQ

Mes compétences manageriales:

Responsable d equipes multidisciplinaires et interne ou externe. Conduite de projets complexes territoriaux et economiques (infrastructures de transport) et conduite des relations avec les partenaires du projet. Maitrise du processus de debat public.

Mes competences internationales et europennes:

Responsable de projets industriels compris entre 3 et 20€ a l echelle europeenne. Transport maritime et fluvial et enjeux logistiques.

Mes competences techniques:

-problématiques du transport: évaluation techniques, économiques et socio-économiques, analyse territoriales des projets.

-problématiques environnementales: développement d'énergies renouvelables, bilan carbone et analyse de cycle de vie des infrastructures de transport, éco-calculateurs du transport, coûts externes et internalisation des coûts externes.

-problématiques tarification: stratégie de tarification et péage d'infrastructure et virtuel, études européennes de tarification et d'internalisation des coûts externes.



Mes compétences :

Développement durable

Economie

Énergies renouvelables

Environnement

Europe

International

Recherche

Recherche et Développement

Transport