Gabriel QUILLACQ

Je suis Gabriel, Directeur Artistique / graphiste freelance polyvalent au sein de ma structure Atelier etc. fondée en 2010.



Jai forgé mon coeur de métier à lÉcole Estienne, puis tout au long dun parcours professionnel atypique.



Depuis jélabore et mets en oeuvre des projets de communication globale pour divers organismes : agences, collectivités territoriales, grandes et petites entreprises, lieux culturels, associations et parfois particuliers.



Je travaille régulièrement en agence en tant que graphiste ou directeur artistique print web sur toute lIle-de-France.