Gabriel TAHER

Expérience en matière de leadership et de gestion dans les domaines du marketing, Direction commerciale, Grande expérience qui couvre les zones européennes Afrique et Moyen-Orient en mettant laccent sur lexcellence de lexécution, avec des problèmes analytiques et une résolution, en fonction de la motivation et des résultats de léquipe. Maîtrise de trois langues, Français, anglais et arabe, notion en italien et en espagnol, Une compétences organisationnelles supérieures avec de développement et amélioration éthiques sur processus des affaires. Efficacité de la liaison de gestion qualifiée et capacité à travailler sous la pression du temps, gestion du personnel orienté vers lenvironnement, axé sur les clients, les relations politiques et diplomatiques. Passionné mais pragmatique dans la conduite du travail. Excellente connaissance des achats et donc de la gestion de la délégation d'autorité, des politiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de ses applications