Gabriele PANCANI

A l'écoute d'opportunités d'emploi en France, Montpellier



Toujours passionné par l'informatique et la technologie, ouvert aux nouvelles technologies et aux nouveaux langages de programmation, professionnel en informatique depuis 1997. Expérience dans environnements informatiques complexes et hétérogènes. Je travaille depuis plus de 10 ans dans le monde des logiciels pour la santé pour les domaines critiques (salles d'opération et unité de soins intensifs). Je traite principalement de la relation client, acquisitions des spécifications techniques pour développements ad hoc mise en place des modules personnalisés et procédures au service du PDMS (Patient Data Management System). Maintenance des bases de données. Procédures d'extraction des données à fins analytiques (population DWH et / ou outils BI). Installation et configuration réseaux : systèmes d'exploitation Microsoft / Linux et plates-formes de virtualisation : VMWare / Hyper-V.



Mes compétences :

JavaScript

Microsoft SQL Server

C#

Informatique médicale

JQuery

HTML 5

CSS 3

VBScript

Android Development

Oracle

Bootstrap