Gabriele TOSATO

Specialisé aux disciplines du langage dans le cadre d’une formation en philosophie, je parle couramment anglais et espagnol, outre que le français et ma langue maternelle.



J’ai vécu à l’étranger à plusieures reprises: environment international et multiculturel, ainsi que les voyages, font partie de mon profil.



Les langues et leur apprentissage ont été ma principale occupation, au même temps objet d’étude et application pratique.



Le métaphores ont été objet de mon mémoire de master. La et les métaphores sont un phénomène fondamental de l’esprit humain, avec des applications décisives dans la linguistique, le marketing, la formation entreprise (pour en citer quelques unes)