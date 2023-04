Gabriella CUNATI (MONSTER FRANCE)

Mettre en relation les personnes et les opportunités de carrière



Division de Monster Worldwide, Monster France, présent en France depuis 1999, s’efforce d’inspirer et d’accompagner les individus pour les aider à améliorer leurs vies.



Monster travaille pour chacun en mettant en relation des demandeurs d’emploi de talent et de tous niveaux avec les recruteurs dans tout secteur d'activité. Grâce à des sites en ligne de contenu et des services de qualité, Monster fournit des conseils personnalisés de carrière au grand public dans son ensemble.



Parallèlement, Monster propose aux employeurs des technologies innovantes et des services de haut niveau leur permettant de mieux gérer le processus de recrutement et aux annonceurs de communiquer auprès d’une audience large et hautement ciblée lors de leurs campagnes de communication.



Monster.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Commerce B2B

Développement commercial

Stratégie commerciale

Commerce B2C