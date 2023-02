Gabrielle GABRIELLE (SANGLIER)

A l'heure où le taux de burn-out et d'arrêts maladie n'a jamais été aussi haut, il est crucial de faire de la prévention en entreprise!

Ayant moi-même fait un burn-out en 2016 (beaucoup de stress et manque de sens dans ce que je faisais) j'ai remonté la pente...grâce à la naturopathie :)

C'est à la suite de ma guérison physique et psychique que j'ai voulu exercer à titre professionnel.

Ma mission : aider le grand public à gérer son stress et reprendre sa santé en main de manière simple, pour ne pas tomber dans les mêmes travers que moi!

J'effectue dans ce sens des conférences et ateliers "santé" au plus grand nombre, en me déplaçant dans les entreprises et collectivités.



J'effectue également des consultations individuelles en cabinet sur Paris, pour une approche plus personnelle et ciblée.

Contactez moi au 07 77 30 55 99 si intéressés, prise de rdv sur : https://www.crenolib.fr/prendre-rdv/78837_gabrielle-sanglier-naturopathe-reflexologue-a-st-mande



Naturellement,

Gabrielle :)