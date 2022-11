Gaël ALAOUI-SOSSI

Pour faire simple et en quelques mots, je suis un expert généraliste.

Capable de mobiliser les ressources nécessaires à la résolution des problématiques industrielles (ergonomie, sécurité, optimisation des process "leanmanufacturing"), mes connaissances, mon expérience et ma capacité d'analyse me fournissent les outils nécessaires à la réussite des mes projets.





Et pour aller directement à l'essentiel, mes compétences sont:





Gestion de projet:

-Gestion planning/ressources/budget

-Négociation fournisseur

-Intégrateur système et solution logiciel

-Responsable groupe projet

-



Génie Mécanique:

-Conception (Solidworks/Catia)

-Prototypage



Génie Electrique:

-Electronique

-Diagnostique

-Electricité

-Electro-tech



Informatique:

-Site web (html/xpx/php)

-Visual Basic

-Pack office

-Traitement images

-Traitement vidéos





Ceci étant je suis un passionné d'automobile et des nouvelles technologies.



Je suis extrêmement polyvalent, et de fait je m'adapte facilement aux environnements de travail variés.

Mes connaissances et mon adaptabilité me permettent d'avoir aujourd'hui une vision globale et précise des systèmes qu'ils soient techniques ou non.



Mes compétences :

Ingénierie

Technico-commercial

polyvalent

Automobile

Chargé d'affaires

Gestion de projet

Adaptabilité