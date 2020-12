Gael BREUSS

Management déquipe et de produit



- Mise en place dune stratégie nationale pour le développement dune offre ciblée

- Suivi détaillé et présentation des résultats de la stratégie mise en place

- Recrutement et formation des collaborateurs

- Suivi des performances de léquipe et individuelles

- Organisation du planning France de léquipe

- Organisation de séminaires Team Building 1 à 2 fois par an

- Animations et mises en place régulière de challenge / incentive

- Gestion globale d'un point de vente (comptabilité, fourniture, aménagement)



Gestion et développement commercial



- Développement et fidélisation d'un portefeuille français et étranger

- Suivi et contrôle qualité des prestations fournies

- Négociation des offres et des prestations

- Veille concurrentielle

- Mise en place d'une enquête de satisfaction

- Prospection commerciale téléphone / physique

- Organisation de réunions d'information

- Gestion de litiges



Tourisme



- Accueil et préparation des projets clients, finalisation de la vente

- Contact avec les prestataires et suivis de leurs actualités

- Gestion de stands sur des salons annuels (plongée, tourisme, aventure)



Informatique



- Microsoft Word, Excel, Power Point

- Logiciels de base de données et de réservations : Salesforce, Selligent, I-Résa, Amadeus

- Logiciels de traitement sons et images : Adobe Audition, Mediator, Windows Movie Maker



Langue



- Anglais : Niveau courant (B2)