Gael GIUSTI

Diplômé de l'ENSICAEN (filière Matériaux et Chimie), Gaël Giusti a poursuivi ses étude à luniversité de Birmingham (Royaume-Uni) ou il a un obtenu, en 2011, son Doctorat (Ph.D.) en science des matériaux.



Il a ensuite poursuivi ses recherche sur les matériaux transparents et conducteurs au sein de léquipe « matériaux pour lénergie » en tant que post-doctorant au Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique (LMGP) de Grenoble.



Il est actuellement analyste marché & technologie chez Yole Développement dans le semi-conducteur.