Gael LOUPROU

Originaire de Dordogne, j’ai effectué mon lycée à Nontron, au collège/lycée Alcide Dusolier, j’ai eu mon baccalauréat série Littéraire en Juin 2009.

Parcours:

- DUT Carrières Sociales Gestion Urbaine, Orientation Développement touristique à Périgueux. C’est dans cette formation que j’ai pu m’épanouir dans un milieu qui me plaît encore aujourd’hui. J’ai eu la chance durant cette formation d’effectuer des stages dans des sites touristiques tels que le Château de Puyguilhem à Villars et le Château de Bourdeilles. Ce fut des expériences professionnelles et personnelles inédites et enrichissantes, en conduisant par exemple des visites guidées en Français et en Anglais. Cette formation m’a permis de m’intéresser d’avantage au droit du tourisme, ainsi qu’aux différents labels présents dans ce milieu.

- Licence professionnelle Commercialisation des produits touristiques en alternance, où j’ai effectué un stage de longue durée à l’office de tourisme PÉRIGORD Dronne Belle à Brantôme où j'ai pu mettre à profit mon expérience en licence.

- Master 1 Management des Activités Culturelles et Touristiques à l'IAE de Dijon, où j'ai effectué un stage la 1ère année en Office de tourisme (celui de Beaune et Pays Beaunois).

- Master 2 Management des Activités Culturelles et Touristiques en contrat d'alternance à la Direction des musées et du patrimoine de Dijon dans le Pôle Publics et Action Culturelle. J'ai été en charge de l'organisation d'événements comme la nuit des étudiants, la nuit des musées ou encore les journées du patrimoine.

Aujourd'hui je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le secteur de la culture.



Mes compétences :

Inkscape

Microsoft Excel

Adobe Illustrator

GIMP

Adobe Photoshop