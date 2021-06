Gaël MÉTAIS

Bonjour !



Je me suis lancé en tant que freelance en décembre 2012, après avoir travaillé 7 ans comme lead developer front et chef de projet. Passionné par les problématiques de performances sur les navigateurs, j'ai décidé d'y consacrer 100% de mon énergie.



Je suis également le créateur de l'outil d'audit front-end Yellow Lab Tools : http://yellowlab.tools



Mon expertise :

- rapidité de chargement des pages

- réactivité et fluidité

- sur ordinateur, mobile, tablette et même TV connectée

- Javascript, HTML5, streaming vidéo, ...

- architecture réseau, serveurs, CDN, stratégie de caching

- excellente connaissance générale sur toutes les problématiques du Web.



J'interviens de différentes façons :

- mission "pompier"

- mise en place de moyens de mesure et de monitoring

- audit et rédaction de recommandations

- accompagnement et formation des équipes de développeurs

- et le plus important (mais malheureusement le moins fréquent) : prise en compte de la webperf dès les phases de réflexion ou de design d'un projet



N'hésitez pas à me contacter pour simplement discuter de vos problématiques, vous repartirez avec de bonnes idées et ça ne vous coûtera rien.



http://www.gaelmetais.com



Mes compétences :

Performances web

Javascript

Référencement naturel

Résolution de problèmes

HTML5 CSS3