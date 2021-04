Gael SEROUL

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le développement logiciel pour de grandes entreprises (Air Liquide, HP, ST Microélectronique), ainsi que de plus petites entités (VoluBill, ILL, EMBL), je suis développeur indépendant depuis plus d'un an.

Je suis certifié Microsoft MCP et MCSD sur les technologies C#, ASP.NET et SQL Server. Je maîtrise aussi les langages PHP, Javascript, Java (c'est plus vieux) et les base de données SQL.

Je suis à l'écoute de nouveau marché en tant que freelance sur Grenoble.



Mes compétences :

C Programming Language

Java

JavaScript

Microsoft C-SHARP

HTML

jQuery

SQL

PostgreSQL

Perl Programming

Microsoft ASP.NET

Joomla!

jqGrid

MySQL

Microsoft SQL Server

MVC

HTTP

PHP

TCP/IP

Microsoft Windows

Linux

Java 2

UNIX

Microsoft Visual Studio

Microsoft Foundation Classes

Java Swing

Java Applets

Informix

HA

C++

WordPress

Visual Basic .NET

UDP

SharpDevelop

SOAP

REST

Personal Home Page

Oracle

NetBeans

JavaMail API

Java 3D

Java 2 Enterprise Edition

GGSN

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

CVS