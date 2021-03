Laurence VARLET

12 ANS DEXPÉRIENCE EN TANT QUE CADRE DIRIGEANT D'EXPLOITATIONS TOURISTIQUES

Un parcours complet et international dans ce secteur d'activité m'a permis d'acquérir et de conforter des qualités de manager, de gestionnaire et de développeur, dans un environnement multiculturel.

Je dirige avec rigueur et bonne humeur, de façon déterminée mais pragmatique et m'engage à 200% pour réaliser mes objectifs.

Je suis toujours à l'écoute d'une proposition de travail...Découvrir d'autres approches et partager ses connaissances, ou simplement changer, c'est évoluer !!!



Mes compétences :

Management

Gestion

Commercialisation, Marketing

YIELD Management

Pack office, Microsoft PowerPoint

Leadership

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Community management

Stratégie commerciale

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

E-commerce

Relationnel

Développement commercial

Gestion de la qualité