Gael STEPHANT

Compétences managériales



Mise en place d’une plateforme en culture cellulaire : devis, achats, recrutement, gestion de la qualité, sécurité



Management d’équipe : 3 techniciens, formation, entretien annuel



Gestion de projets : budget, planification, rapports d’avancement, ressources



Compétences techniques



Extraction / isolation / production de cellules : primaires, ex vivo, lignées, cellules souches

Culture de cellules : 2D, 3D, en suspension, inclusion, bioréacteurs, biomatériaux (coating, matrices)



Production et quantification de particules virales et protéines



Criblage de molécules : tests de prolifération, cytotoxicité



Développement d’une cellulothèque / gestion de plus de 100 modèles



Qualification & contrôle des processus : IHC, immunofluorescence, western blot, cytométrie



Modification des cellules : transfection, transduction virale, immortalisation



