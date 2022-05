Martine LAPALUS

Compétences :

- Coordination d’une plateforme de biologie moléculaire, virologie (techniques de purification d'ARN et d'ADN (viral et génomique), de RT-qPCR manuelles ou automatiques, de séquençage direct, de génotypage du virus et de détection de mutations par hybridation inverse) et dosages sérologiques (quantification de l'AgHBs).

- Responsabilité, gestion de collections d’échantillons (biothèques) et du matériel dédié.

- Développement et conduite de projets de recherche (budget, axes de recherche, analyses, interprétation des résultats, diffusion, valorisation en congrès et publications, veille bibliographique)

- Aide à la mise en place et à la coordination d’études multicentriques nationales

- Expertise pour des laboratoires de diagnostic pour la validation de leurs réactifs

- Recrutement, formation et encadrement de techniciens, attachés de recherche cliniques et étudiants

- Achats, commandes, hygiène et sécurité





