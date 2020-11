Gaelle ALLAIRAT

Issue d'une formation en commerce international, je travaille depuis 10 ans en tant que Customer Service Technician chez Clyde Union. Je m'occupe principalement de la zone Afrique et Amériques.



Je participe activement à des projets d'amélioration continue et organise des formations SAP en interne au module SD (Administration Des Ventes).



En septembre 2016, j'ai passé un mois de formation intensive en anglais à Chicago (niveau B2-3 upper intermediate). Cette expérience a confirmé ma volonté de travailler dans des environnements internationaux et multiculturels.



Mes compétences :

SAP