Gaelle CHMARGOUNOF

Motivée et travailleuse, je recherche un travail de chargée d'étude dans le milieu associatif ou en bureau d'étude, dans le cadre de suivi d'espèces ou de gestion d'espaces naturels.



Curieuse de la nature, mes compétences naturalistes concernent l'ornithologie et l'ethnobotanique, avec une préférence pour l'entomologie. J'essaie toujours plus de développer mes connaissances sur d'autres groupes et d'autres moyens pour inventorier la faune comme l'utilisation des traces des animaux.



Mon matériel: des jumelles, un filet, un carnet de terrain, une loupe de terrain et des épuisettes.



Je suis également très intéressée et prête à essayer d'autres domaines tels que l'eau, management environnemental, la gestion de dossiers administratifs...



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Logiciel R

Microsoft PowerPoint, Word, Excel

Geographic Information Systems - Quantum GIS

Autocad

HTML 5

JavaFX

UML

Java

Java EE

CSS