Florence CATY

Préoccupée depuis l'enfance par la cause animale et la préservation de l'environnement, j'ai toujours été intéressée par les thématiques de protection de l'environnement et plus particulièrement de la biodiversité et de la faune. En effet, il me paraît évident que l'Homme doit veiller à limiter son impact sur son environnement et prendre les mesures nécessaires afin de limiter cet impact.

Sérieuse, dynamique et motivée, je recherche un emploi dans la gestion de la biodiversité et notamment de la faune en tant que chargée de missions ou d'études sur toute la France, afin d'allier valeurs personnelles et passion pour la Nature.





Mes compétences :

Cartographie SIG

Rédaction

Bureautique

Tri d'échantillons

Organisation du travail

Biostatistiques

Droit de l'environnement

Réalisation de campagnes de terrain

Ecologie

Adaptabilité

Gestion de projet

Détermination

Rigueur

Réflexion

Esprit d'équipe

Relations clients

Dynamisme

Esprit d'initiative