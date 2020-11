Gaëlle DEBRUYNE

Diplômée d'un M2 en RH et ayant 4 ans d'expérience sur un poste de Chargée RH et Paie, je me suis par la suite spécialisée en paie et ai obtenu un titre professionnel en gestion de la paie. Je suis désormais Gestionnaire de Paie, en poste chez LEROY MERLIN FRANCE



Mes compétences :

Ressources Humaines

Human Resources

Recrutement