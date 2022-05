Mathilde WEBER

De formation commerciale et managériale à Audencia Nantes, j’ai complété mon parcours par un mastère en Marketing, Design et Création. Ce choix m’a permis d’allier mon attrait pour la création et le merchandising et de mettre à profit mes compétences commerciales et analytiques d'abord chez Swarovski France et aujourd hui pour la maison Jeanne Lanvin



Mes différentes expériences m ont apporté une véritable intelligence relationnelle et commerciale ainsi qu'une grande perspicacité des problématiques retails particulièrement sur le domaine du merchandising in-store et vitrines.



Mes compétences :

Merchandising

Gestion de projets

Trade marketing

Design