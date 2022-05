Force de proposition pour l'amélioration et la construction d'outils de pilotage économique et budgétaire, je propose d'intégrer votre équipe et d'accompagner votre entreprise ou vos clients dans la région nantaise.



Si vous souhaitez échanger avec moi sur mon métier, n'hésitez pas à m'envoyer une demande de contact personnalisée.



Mes compétences :

Contrôle interne

Reporting

Audit informatique

Gestion budgétaire

Contrôle de gestion

Travail en équipe

Management