Gaëlle LANGLOIS

Psychosociologue depuis 15 ans et toujours passionnée par l'animation de groupes dans le cadre de formations, de co-construction en intelligence collective ou encore d'analyse de pratiques.



Accompagnante en pédagogie perceptive depuis 7 ans et toujours impressionnée par l'intelligence du corps et la puissance d'une alliance entre notre corps et notre tête.



Se mettre en mouvement tant dans son corps que dans ses pensées, croyances, attitudes est un chemin que j'aime accompagner.





Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de formations

Coaching d'équipe

Développement personnel

Politiques publiques

Animation de groupes

Recrutement

Psychothérapie

Psychologie sociale

Accompagnement au changement

Évaluation sensorielle

Promotion de la santé, prévention

santé communautaire