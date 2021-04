Gaëlle Piton

Au départ, il y a la danse...



Avant la sophrologie et le coaching, il y a eu la danse. Ma grande passion... Après mes années doctorales à l'Université Paris IV- Sorbonne consacrées à létude de la représentation de la danseuse au XIXe siècle, j'ai passé une dizaine d'années auprès de chorégraphes et de compagnies chorégraphiques (notamment pendant 3 ans avec Carolyn Carlson à l'Atelier de Paris).



Je suis également journaliste spécialisée dans la danse et le bien-être. De 2009 à 2014, j'ai animé chaque mois mon émission de radio "Des fourmis dans les jambes" sur IDFM/Radio Enghien et dès 2007 j'ai régulièrement écrit pour la Fédération Française de Danse. J'ai également co-réalisé avec Aurélien Lucquiaud en 2010 le documentaire Sayaw. A la découverte de la danse aux Philippines qui sinscrit dans un projet à plus long terme : Terres à Danser.



http://www.dailymotion.com/video/xcfujz_bande-annonce-du-documentaire-sayaw_travel



Je co-anime avec Nathalie Lefèvre l'émission Des Sourires et des Hommes sur Radio Médecine Douce et suis également rédactrice pour le magazine Alternatif Bien-Être et pour la revue Regard Bouddhiste. Dès mars 2017, j'ai le grand plaisir de faire à nouveau partie de l'équipe des animateurs d'IDFM/Radio Enghien pour animer une émission consacrée à la danse et des chroniques traitant de pédagogie nouvelle, de psychologie positive et de parentalité bienveillante. Je suis également rédactrice au sein du magazine La Petite Fabrique.



Au départ, je me suis formée à la sophrologie à l'Académie de Sophrologie de Paris et aux fondamentaux du coaching mental à l'Institut Ecosport pour accompagner les équipes artistiques, gérer le stress des tournées, des spectacles, des auditions...et aider au développement de la créativité....J'avais dans l'idée d'accompagner également les sportifs pour la préparation aux compétitions.Cela reste encore aujourd'hui ma spécialité.





Ma découverte de la sophrologie caycédienne a été une véritable révélation et, guidée par mon cheminement personnel, j'ai décidé d'exercer la profession de sophrologue pour accompagner le plus grand nombre de personnes. Je continue moi-même à pratiquer quotidiennement la sophrologie et la méditation qui m'ont aidée à poser un regard neuf sur mon existence, afin qu'elle soit pleine de sens, de vitalité et de bonheur!





Désireuse d'approfondir ma "palette", j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour suivre le DESU "Pratiques du coaching" à l'Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis que j'ai obtenu avec mention Bien et accompagne désormais des individus et des équipes dans la prise de conscience de leurs ressources, de leurs potentiels et l'atteinte de leurs objectifs personnels et/ou professionnels.



Dans mes accompagnements, je suis également très inspirée par la méditation de pleine conscience que je pratique à titre personnel depuis de nombreuses années et par les travaux du Dr. Jon Kabat-Zinn (MBSR/Mindfulness Based on Stress Reduction) sur lesquels je mène différents travaux de recherche. J'ai été également formée à la méditation de pleine conscience auprès du Dr Dominique Servant, responsable de l'Unité Spécialisée "Stress et Anxiété" du CHRU de Lille.



Depuis 2015, j'interviens chaque semaine dans un collège de Saint-Denis (93) dans le cadre d'un programme de lutte contre le stress et la violence à l'école. Je travaille conjointement avec Rebecca Shankland, chercheuse en psychologie positive à l'Université de Grenoble et donne des ateliers de sophrologie et de pleine conscience (basée sur le programme MBCT) aux élèves et -dès 2017- également aux professeurs. Depuis février 2017, j'interviens également au sein d'une école primaire de Saint-Denis (93) et dans un lycée professionnel auprès d'élèves en situation de décrochage scolaire. Depuis la rentrée 2017, je suis formatrice au PAF auprès des enseignants de l'Education Nationale de l'Académie de Créteil notamment plus particulièrement sur les REP et REP+ (zones d'éducation prioritaire).



Je suis l'auteure de l'ouvrage "La méditation, c'est la vie!" aux Editions First paru le 25 octobre 2018. Mon deuxième ouvrage "Le Grand guide de la sophrologie au quotidien" sortira le 12 mai 2021aux Editions Trédaniel/Le Courrier du Livre. Je travaille actuellement à la rédaction d'un troisième ouvrage aux Editions Leduc.



En 2019, jai été invitée pour proposer une conférence TEDx à Roanne (« Danser sa vie ») et jai reçu le Premier Prix dInnovation de lUniversité de Grenoble- Alpes pour mes actions dans les établissements scolaires à Saint-Denis.