Gaelle POTIER

Bonjour et bienvenue sur mon profil



Titulaire d'un master en Qualité Sécurité Environnement.



Forte d'une expérience de deux ans en alternance au poste de Responsable Qualité Sécurité Environnement, chez EASYDIS, filiale du groupe Casino, spécialisée dans logistique de produits alimentaires



Au cours de mon passage dans cette entreprise, il a été apprécié mon organisation ainsi que mon dynamisme.



J'ai réalisé une mission dans chaque domaine:



Environnement: Etude et mise en place d'actions pour réduire les déchets sur le site



Qualité: Etude, mise en place d'actions et de procédures en vue de réduire les coûts liées à la casse.



Sécurité: Mise en place d'actions et de procédure sur la gestion des produits dangereux, mise à jour des FDS et création des FDS simplifiées.



Mes missions divers:

Accompagnement et sensibilisation des managers et du personnel aux normes d'hygiènes

Création et mise en place de procédures

Création de trame d’audit

Planification et réalisation des audits interne en vue de la certification

Réalisation des comptes rendus d’audits

Mise à jour du système documentaire en vue de la certification

Sensibilisation et formation du personnel et des managers :

*Politique QSE

*Normes d’hygiènes

*Élaboration, suivi et mise à jour du DUERP

*Risques TMS

*Conduite des sessions d'écoute afin de mettre en place des actions de préventions.





Gaëlle potier



Mes compétences :

Iso 14001

Dmaic

Ishikawa

5 S

GPAO

Conduite de projet

Iso 9001

Analyse environnementale

Audit

ISO 14001 Standard

SAP

IFS applications

HACCP

Veille réglementaire

Norme ISO 9001

ISO 900X Standard

SAP OFFICE

IFS LOGISTIQUE